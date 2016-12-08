Краснодар, 8 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате пожара в строительном вагончике в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

WorldEnglish Огонь

ЧП произошло в четверг, 8 декабря, на территории свалки бытовых отходов вблизи села Красносельского.

«При тушении пожара в помещении были обнаружены тела 5 человек, — говорится в сообщении. — По данному факту следственным отделом по Динскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки».

По некоторым данным, в сгоревшем на территории свалки вагончике находились граждане Узбекистана.

Причины возгорания пока неизвестны.