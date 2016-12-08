Калуга, 8 декабря, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В калужских СМИ появилась информация о том, что в ряде школ и детских садов областного центра учителям и воспитателям администрациями общеобразовательных учреждений приготовлен «новогодний подарок» в виде уведомления об уменьшении оплаты труда с 1 января 2017 года. Предполагается, что снижение произойдёт за счёт изменения размера ежемесячных доплат из стимулирующей части фонда оплаты труда.

Кабанов Николай Михайлович. Народная учительница

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области, «проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» региональным Законодательным собранием пока не принят, и поэтому правовых оснований для уведомления сотрудников о снижении заработной платы с начала 2017 года нет. Одновременно в проекте закона о будущем региональном бюджете субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год предусмотрена по Калуге в размере 1 209 716,440 тыс. рублей, что на 62 775,029 тыс. рублей больше от суммы субвенции на 2016 год.

«Кстати, аналогичная ситуация складывается по всем муниципальным образованиям Калужской области. Соответственно объективные причины для снижения средней заработной платы педагогических работников области в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета отсутствуют», — подчеркнули в министерстве.

Между тем, как заявил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM учитель высшей категории и почетный работник образования Российской Федерации Виктор Комиссаров, информация о возможном уменьшении заработной платы учителям Калужской области с регулярной периодичностью появляется в конце каждого года. То, что учителя и на этот раз получили на руки типовое уведомление администрации школы об уменьшении заработной платы, свидетельствует о том, что это не инициатива какой-то отдельной школы, а распоряжение органов управления образованием. Как правило, это объясняется уменьшением стимулирующих выплат учителям.

«К примеру, обязательные стимулирующие выплаты объявляются «премиями», что позволяет сделать «хитрая» система оплаты труда педагогов, действующая в регионе. Заработная плата калужских учителей, согласно действующему законодательству, осуществляется из Фонда оплаты труда образовательного учреждения, который состоит из базовой части и стимулирующей части. Доля стимулирующей части составляет не менее 22%, но и не более 40% от Фонда оплаты труда. Базовая часть обеспечивает гарантированную заработную плату. Общая часть Фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах, а также часов неаудиторной занятости. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя: выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации; повышающие коэффициенты (за приоритетность и сложность предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за квалификационную категорию педагога). Стимулирующую часть фонда оплаты труда обеспечивает: доплата за сложность и выполняемой работы; доплата за наличие ученой степени; доплаты отдельным категориям работников и премии по результатам труда», — сказал Комиссаров.

По его словам, порядок и условия премирования работников образовательного учреждения по результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных категорий работников образовательного учреждения, устанавливаются в коллективных договорах: «Вот здесь и происходит подмена понятий в том, что на протяжении одного учебного года трудовой договор с работником не может меняться в сторону ухудшения положения работника и в том числе в вопросе выплаты заработной платы, будь то стимулирующие выплаты или премии. Сами премии по результатам труда, как следует из положения, являются обязательной частью стимулирующих выплат. И «премии», и все стимулирующие выплаты должны выплачиваться ежемесячно равными долями. Все выплаты обязательно должны быть прописаны в трудовом договоре с работником с указанием конкретных сумм. Соответственно, речь может идти о том, снижается ли общий объем заработной платы работника со всеми выплатами, указанными в трудовом договоре. На протяжении одного учебного года трудовой договор не может меняться в сторону ухудшения положения работника, в том числе в вопросе выплаты заработной платы. Потому все неуклюжие попытки чиновников образования, пытающиеся объяснить резкое снижение заработной платы некими «декабрьскими» премиями или неправильно начисленными стимулирующими выплатами не являются объективными. Это означает, что изначально фонд оплаты труда распределялся неверно, и интересы работника ущемлялись».

Впрочем, как отметил Комиссаров, говорить о достойной зарплате педагогических работников в Калужской области пока не приходится. Несмотря на заявленные данные о средней заработной плате в регионе соответствующей средней в экономике — около 36 тыс. рублей — реально учитель с высшей категорией и максимальными стимулирующими выплатами получает менее 27 тыс. рублей, а в своей общей массе у учителей зарплата чуть более 20 тыс. рублей.

«И хотя губернатор области Анатолий Артамонов неоднократно заявлял, что заработная плата учителей не будет уменьшаться, но в действительности она уменьшается. Не важно, за счет чего — незаконно измененного коэффициента или сокращения стимулирующих выплат. И в том, и в другом случае, губернатор нарушает свои обязательства и поручение президента России. Кстати, в новом законе «Об образовании» введена норма, по которой зарплата учителя должна равняться средней зарплате по региону. Хотя эта норма и не прямого действия, но из нее следует, что при расчете норматива подушевого финансирования для школ должно использоваться значение средней зарплаты в данном субъекте РФ, и таким образом, опять же, средняя заработная плата у учителей будет не меньше средней по региону. Потому средняя зарплата в школе должна быть такой же, как средняя зарплата по Калужской области. Однако зарплата калужского учителя до средней по региону явно не дотягивает. Используемая в области система оплаты труда педагогических работников достаточно запутанная. Есть ли выход? Да! вернуть оплату педагогического труда за ставку. И она должна соответствовать средней заработной плате по экономике, как того и требует закон. За отработанное сверх ставки платить учителю дополнительно. Впрочем, пока калужские власти за счет дикой интенсификации учительского труда пытаются решить экономические проблемы области», — считает почетный работник образования Российской Федерации Виктор Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает необходимым создать систему информирования учителей по начислению зарплат. Глава государства призвал следить за механизмами начисления зарплат для учителей. «Я знаю, как начисляются зарплаты — можно их так сконструировать, что получают меньше, чем в прошлом году. Нужно за этим следить. Нужно, чтобы была разработана система информирования, чтобы было прозрачно, как это сейчас говорят, транспарентно — как и сколько начисляется денег учителям и преподавателям. Это не так сложно сделать — они же разберутся, если им человеческим языком объяснить», — подчеркнул Путин.