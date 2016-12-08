Великий Новгород, 8 декабря, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В связи с возможным усилением снегопада с 12:00 сегодняшнего дня, 8 декабря, в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» введён режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании, в настоящее время распределительный сетевой комплекс «Новгородэнерго» работает в штатном режиме, потребители получают электроэнергию в полном объёме.

uknowgayle Снегопад

По прогнозам синоптиков, околонулевая температура воздуха и снегопад сохранится на территории Новгородской области до конца текущего дня. Возможны шквалистые порывы ветра.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Налипание мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи могут стать причиной их обрывов.

«Оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника готовы к немедленным действиям в случае необходимости», — отметили в пресс-службе «Новгородэнерго».