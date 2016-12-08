Чебоксары, 8 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-октябре текущего года на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 095,3 рубля. Это на 3,8% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Evgeny Кошелек

В том числе в октябре среднедушевой доход составил 17 360,8 рублей, что на 5,2% меньше, чем было в октябре прошлого года. Напомним, в январе-октябре 2015 года по сравнению с январем-октябрем 2014 года среднедушевые доходы возросли на 10,2%.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 3,9% — до 211 405,3 млн рублей. В октябре текущего года по сравнению с октябрём прошлого года номинальные доходы уменьшились на 5,3%, составив 21 468,9 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-октябре 2016 года по сравнению с январем-октябрем 2015 года упали на 11%. В октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года реальные доходы уменьшились на 12%, к уровню сентября 2015 года снижение составило 3,6%.

Как и ранее, основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 75,2% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,4% доходов, на сберегаемую часть — 13,1%, на приобретение иностранной валюты — 1,6%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 2,4%.