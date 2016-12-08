Красноярск, 8 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Красноярске торжественно открыли памятник первому губернатору Енисейской губернии Александру Петровичу Степанову. Решение увековечить память о первом губернаторе было принято еще в 2014 году, сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска. Тогда в рамках Сибирского исторического форума красноярцы проголосовали за установку памятника Александру Степанову. В 2015 году министерство культуры Красноярского края объявило конкурс эскизных проектов. Победителем стал творческий коллектив под руководством народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука. В феврале этого года было определено место установки монумента — сквер на улице Копылова.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Памятник первому губернатору Енисейской губернии

«Конечно, когда мы думали о том, каким должен быть памятник, мы понимали, что нам предстоит соединить воедино дух XIX века и современного Красноярска. И я искренне надеюсь, что и жители города и его гости обязательно почувствуют эту связь, а сам памятник «приживётся», будет любим красноярцами, а этот сквер станет одним из мест, которое по-настоящему украсит Красноярск», — рассказал автор проекта, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук.

Открытие монумента стало своеобразным подарком ко Дню образования Красноярского края.

«Два года назад, в год 80-летия Красноярского края, было решено увековечить память о наших выдающихся земляках. Это решение было принято после публичной дискуссии, в которой участвовали общественники, эксперты, всё городское сообщество, и по итогу было принято решение установить памятники выдающемуся хореографу Михаилу Годенко и первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову. И вот сегодня мы видим результат этой работы. Открытие таких памятников, которые формируют ощущения нашей красноярской, сибирской идентичности — замечательный повод отметить день рождения нашего края. И я поздравляю всех красноярцев с этим событием», — обратился к участникам церемонии первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко.

26 января 1822 года император Александр I издал указ об образовании Енисейской губернии с административным центром в Красноярске. На должность губернатора вскоре был назначен Александр Степанов — поэт, писатель, участник перехода Суворова через Альпы и Отечественной войны 1812 года. Девять лет его губернаторства стали началом нового периода в развитии всего края.

«Александр Петрович был уникальным человеком: адъютант Суворова, он приехал сюда с большой энергией просветительства. Даже оставив пост губернатора, он написал первый фундаментальный труд — «Описание Енисейской губернии», в котором рассказал о богатстве нашего края. И не случайно, когда Степанов уже уехал из Красноярска, благодарные горожане назвали в его честь улицу. Улица жива и сегодня, но, к сожалению, носит другое имя. И сегодня Степанов вернулся в Красноярск в виде памятника», — отметил вице-спикер Законодательного собрания края Алексей Клешко.

Отметим, что в торжественной церемонии открытия памятника приняли участие ветераны, залуженные граждане города, школьники и студенты.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска на открытии памятника первому губернатору Енисейской губернии

«Имя Александра Петровича Степанова связано с наступлением периода прогресса в истории Красноярского края, — подчеркнул глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. — Есть известное высказывание о том, что прогресс возникает тогда, когда умелые и мужественные лидеры пользуются ситуацией для того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Именно таким человеком был Александр Степанов. Именно он из уездного Красноярска начал делать столицу огромного края. При нем в Красноярске появились первая общественная библиотека, аптека, типография, приют для воспитания детей-сирот, пожарная команда. Была систематизирована работа городской полиции. При нем была заложена городская больница, и начал строиться губернский театр. При Александре Петровиче был создан первый генеральный план благоустройства Красноярска. Открытие памятника становится той связующей нитью, которая соединяет нас с нашими предшественниками, с выдающимися деятелями, сделавшими многое для развития красноярской земли».