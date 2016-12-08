Москва, 8 декабря, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ учрежден Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Цель организации — защита прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, сообщается на сайте правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Незавершенное строительство

В частности, установлено, что застройщики производят обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 года в отношении многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости, если государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства производится после 1 января 2017 года.

Устав организации должен предусматривать наименование организации — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Утверждены правила размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счёт обязательных отчислений застройщиков, правила обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, а также использования средств фонда.

Принятые решения позволят обеспечить выполнение подпункта «е» пункта 2 перечня поручений президента России от 11 июня 2016 года №Пр-1138ГС о создании компенсационного фонда долевого строительства, а также усилить защиту прав граждан — участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками.