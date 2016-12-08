Брюссель, 8 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Члены Европейского союза и Европарламент достигли договоренности о плане предоставления безвизового режима гражданам Украины и Грузии. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

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Соглашение было подписано поздно вечером 7 декабря. Документ предусматривает механизм приостановки безвизового режима в экстренных случаях.

Ранее Совет Евросоюза выдвигал требование, чтобы одновременно с вступлением в силу безвизового режима был задействован и механизм его заморозки. Такой механизм Еврокомиссия могла бы задействовать по своей инициативе или по требованию одного из членов ЕС.