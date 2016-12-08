Москва, 8 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Следует поставить вопрос об ужесточении персональной ответственности лиц, участвующих в государственных закупках», — заявила она.

Матвиенко напомнила, что в начале 2016 года президент РФ поставил задачу усилить уголовную ответственность за нарушения в этой сфере. «Составы таких преступлений до сих пор отсутствуют в Уголовном кодексе. Этот законодательный пробел необходимо ликвидировать», — указала парламентарий.

Также на рассмотрение Совета законодателей поступило предложение ввести дополнительную дифференциацию санкций за нарушения законодательства о контрактной системе, увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за эти нарушения.

«Кроме того, надо изучить опыт национальных контрактных систем других стран», — предложила Матвиенко, отметив, что в США, например, оценка предложений при закупке осуществляется исходя из ряда обязательных квалификационных требований, одним из которых является хорошая репутация, в том числе в отношении соблюдения деловой этики.

По данным спикера Совфеда, в сфере госзакупок обращается более 6 трлн рублей.