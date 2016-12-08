Владимир, 8 декабря, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Роспотребнадзор завершил мероприятия, связанные с обнаружением вспышки ящура во Владимирской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, изъято все молоко, которое было получено от стада, в котором были заболевшие коровы.

falovelykids Бутылки с молоком

«Из оборота полностью изъята и утилизирована продукция, которая по технологии не проходила повторную пастеризацию или стерилизацию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, служба установила, что на ферме не было обеспечено соблюдение всех необходимых норм, которые бы исключили риск инфицирования людей. Сейчас все нарушения устранены.

ИА REGNUM напоминает, что вспышка ящура была зафиксирована во Владимирской области в октябре 2016 года. Тогда сообщалось, что на ферме в Собинском районе заражены 60 животных. В регионе был объявлен карантин по ящуру. Всех животных на ферме убили, а все животные в регионе были привиты против заболевания. Несмотря на то, что региональные власти заявляли, что опасности для людей нет, из-за обнаружения вируса ритейлеры «Атак», «Дикси», «Перекрёсток», «Ашан» и «Билла» получили письма из управления Роспотребнадзора по Москве, в которых ведомство попросило изъять из оборота почти четыре тысячи тонн молочной продукции. В ноябре карантин был снят.