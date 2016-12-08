Курск, 8 декабря, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В курском селе Березовец Поныровского района трехмесячный мальчик умер от острой респираторной вирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, сообщение о смерти младенца поступило 7 декабря.

geralt Крест. Могила

Новорожденный ребенок проживал в доме со своей матерью, ее сожителем и двухлетним братом. У матери умершего ребенка есть еще трое детей от семи до десяти лет, но они живут в приюте. Накануне днем мать, покормив грудного ребенка, уехала, оставив сожителю бутылочку со смесью для кормления.

Вечером мужчина покормил ребенка и уложил спать в спальне на кровати. Подойдя поздно вечером к новорожденному, он обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Мужчина сразу вызвал бригаду медиков и позвонил сожительнице. Приехавшие на вызов врачи «скорой помощи» констатировали смерть ребенка. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной его смерти явилась острая респираторная вирусная инфекция.

По данному факту Золотухинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям матери умершего ребенка, будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Курской области погиб еще один новорожденный: двухмесячная девочка находилась в комнате общежития с родителями в Железногорске. В семье также есть двухлетняя дочь и годовалый сын, который воспитывается и проживает у бабушки. Ночью 26 ноября ребенка покормили и положили спать в коляску. Девочка вела себя спокойно, не плакала и не беспокоила их, поэтому они обратили на нее внимание около 15:00. Подойдя к коляске, они обнаружили, что дочь не подает признаков жизни. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее смерти явилась асфиксия, произошедшая в результате аспирации рвотными массами. По данному факту также организована проверка.