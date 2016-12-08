Калуга, 8 декабря, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней калужанки, задушившей свою малолетнюю дочь, сообщил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Калуге СУ СКР по Калужской области Алексей Дулишкович.

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По его словам, 5 апреля 2016 года женщина задушила свою 3-летнюю дочь. В отношении обвиняемой была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что женщина страдает психическим расстройством и в момент убийства ребенка не была способна понимать характер своих действий и руководить ими. Экспертиза пришла к выводу, что в настоящее время больная нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летняя жительница города Людиново Калужской области забила до смерти четырехлетнюю приемную дочь, а затем вместе с мужем вывезла тело ребенка в лес, где его закопали. Впоследствии мать-убийца созналась в содеянном.