Душанбе, 8 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Житель Душанбе за причастность к запрещенному в стране движению «Салафия» приговорен к трем годам заключения по статье «Возбуждение национальной расовой, межэтнической или религиозной вражды» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет «Азия-Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Молящийся в праздник Ураза-Байрам

54-летний Бахтиер Игамбердиев был задержан 2 сентября 2016 года во время совершения пятничной молитвы после того, как имам-хатыб мечети сообщил представителям Госкомитета нацбезопасности о том, что прихожанин молится и одевается как салафит, а не согласно официально признанному в стране ханафитскому мазхабу (самая распространенная в мире одна из четырех правовых школ в суннитском течении ислама — прим. ИА REGNUM ).

В материалах дела указывается, что, по словам муллы, мужчина регулярно совершал пятничные молитвы в мечети «Ходжи Мирали» и указывал другим прихожанам на то, что те читают намаз (молитву) неправильно, «тем самым сея раздор между верующими».

В суде сообщили о том, что осужденный примкнул к запрещенному в Таджикистане движению салафитов (мусульман-суннитов, отрицающих нововведения в исламе и призывающих жить по «законам шариата» — прим. ИА REGNUM ) в 2015 году и вел пропагандистскую деятельность.

Напомним, ранее за призывы изменить правила чтения молитвы и не устраивать поминки в память об умерших к срокам от 5 до 6 лет лишения свободы были приговорены пятеро таджикистанцев, признанных последователями движения «Салафия», которое запрещено в Таджикистане с 2009 года.

Отметим, что по словам генпрокурора страны Рахмона Юсуфа Ахмадзоды, большинство таджикских участников боевых действий в Сирии и Ираке, воюющих на стороне экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляют именно салафиты.

Напомним также, что в марте 2016 года на фоне предшествующих террористических атак в Пакистане, Бельгии, Турции и ряде других стран для обеспечения порядка и безопасности мэр столицы Таджикистана Махмадсаид Убайдуллаев распорядился установить в мечетях видеокамеры и металлодетекторы. А в октябре соответствующим ведомствам было поручено организовать централизованное наблюдение — чтобы видеокадры со всех вышеназванных камер поступала в Центральную мечеть Душанбе.