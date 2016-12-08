Москва, 8 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Заместитель министра культуры России Григорий Пирумов освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение № 2604-р подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Освободить Пирумова Григория Ульяновича от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации», — сообщается в документе.

Напомним, Пирумов, который является фигурантом уголовного дела о хищении государственных средств при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия, в ноябре написал заявление от отставке. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». 10 ноября Московский городской суд принял решение оставить Пирумова под арестом до 15 декабря.

Задержание Пирумова произошло 15 марта 2016 г. в Ростове-на-Дону. В отношении ряда чиновников Минкультуры и нескольких бизнесменов были возбуждены уголовные дела о хищениях.