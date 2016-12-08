Ярославль, 8 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Жители Ярославской области вновь жалуются на перебои в обеспечении бесплатными льготными лекарствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональной думе.

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Вопрос обеспечения льготников лекарствами был дополнительно включен в повестку заседания комитета думы по социальной, демографической политике и здравоохранению 8 декабря. Депутат Елена Кузнецова отметила, что лично столкнулась с ситуацией, когда люди не могли получить необходимые препараты.

«Лично столкнулась с ситуацией в областной онкологической больнице. Стояла с родственником в аптечный киоск, и перед нами три человека не получили лекарств. Сотрудники аптеки мне пояснили, что многих лекарств сейчас нет, потому что закупки приостановлены», — рассказала Елена Кузнецова, добавив, что один из льготников, с которым она обсудила положение, не получает лекарства уже второй месяц подряд.

Директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, срочно прибывший на заседание комитета, заверил, что обеспечение льготников лекарствами ведется стабильно и закупки препаратов не приостановлены.

«С начала 2016 года отпущено лекарств по 635 290 рецептам. На сегодняшний день на отсроченном обеспечении находится 92 рецепта — может быть, среди них есть и онкологические. Но в течение 10 дней все они будут погашены. Вообще, надо разбираться в каждом случае отдельно», — пояснил Руслан Саитгареев.

Также он подчеркнул, что проблемы в обеспечении льготников лекарствами могут возникать по той причине, что люди хотят получать препарат по торговому названию, а не по международному патентованному наименованию.

«Но бюджет не безразмерный, поэтому в каждом случае этот вопрос решает экспертная комиссия», — добавил глава облздрава.

По словам Саитгареева, перебоев с поставками льготных лекарств не ожидается, поскольку бюджетное финансирование на эти цели в следующем году будет увеличено.