Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Тысячи зрителей привлекло красочное представление «Мистерия света» на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Его организовал Государственный Эрмитаж в честь 252-й годовщины своего основания.

Юлия Карнаева ИА REGNUM 3-D mapping шоу — День Эрмитажа

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ворота в Зимний дворец

Шоу с помощью 3D-проекции представляло виртуальную прогулку по залам крупнейшего российского музея, с показом самых знаменитых экспонатов Эрмитажа. Представление сопровождалось музыкой Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна.

Красочные семиминутные сеансы транслировались на фасаде Зимнего дворца каждые десять минут.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворцовая площадь

Для создания объемного эффекта был задействован 31 проектор.

Эрмитаж ведет свою историю от 1764 года, когда императрица Екатерина II приобрела коллекцию живописи у берлинского купца Йоханна Эрнста Гоцковского. Эта дата стала считаться днем основания Эрмитажа — музея, возникшего в стенах императорского Зимнего дворца.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На Дворцовой площади ждут начала шоу Мистерия света

Как сообщил накануне директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, по данным на начало декабря Эрмитаж посетили в этом году 3 млн 600 тыс. человек, из них полтора миллиона приобрели билеты за полную стоимость, еще 1,2 млн прошли по бесплатным билетам.

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«Растет число посетителей, купивших билет в интернете, для них открыт специальный вход через Шуваловский подъезд. Более доступным для посещения сделает Эрмитаж и обновленная система передвижения посетителей в инвалидных креслах: новые подъемники планируется установить в ближайшее время», — отмечает пресс-служба Эрмитажа.