Москва, 8 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает российких граждан о том, что в Китае зарегистрировано два случая заболевания гриппом птиц A (H5N6), сообщили в Роспотребнадзоре.

Ranva Курица

Случаи заболеваний зарегистрированы в период с 21 ноября по 1 декабря в провинциях Хунань и Гуанси. Установлено, что пострадавшие имели контакт с павшим поголовьем домашней птицы. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 127 контактных лиц.

По оценке ВОЗ риск заражения людей и международного распространения гриппа птиц A (H5N6) остается очень низким.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России очаги заболевания в 2016 году были зафиксированы в Туве и Калмыкии. В связи с этим в Калмыкию направлена вакцина от птичьего гриппа в количестве 500 тыс. доз, предназначенная для домашней птицы. Кроме того, в Астраханской области выявлен очаг птичьего гриппа А (H5N3).