Калининград, 8 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Балтийском море задействовано более десяти военных кораблей для финальной стадии государственных испытаний нового сторожевого корабля «Адмирал Макаров». Как сообщили сегодня, 8 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, испытания обеспечивают 13 кораблей и судов обеспечения, а также самолёты Су-24, Су-27 и корабельные вертолёты Ка-27.

«Адмирал Макаров»

Фрегат успешно выполнил ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по реальным мишеням, имитирующим береговые и воздушные цели. Кроме того, были испытаны реактивная бомбомётная установка РБУ-6000, противодиверсионные средства и авиационный комплекс корабля.

В эти дни экипажи Ка-27 провели более десяти посадок на палубу сторожевика в дневное и ночное время, уточнили в пресс-службе ( ИА REGNUM отмечает, что тренировки авиации на Балтике проходят на фоне двух авиапроисшествий на авианосце «Адмирал Кузнецов», где при заходе на посадку в течение одного месяца разбились Су-33 и Миг-29).

Передача «Адмирала Макарова» в состав ВМФ России состоится после окончания госиспытаний уже в этом году. Фрегат назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова, погибшего во время русско-японской войны.