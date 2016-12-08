Москва, 8 декабря, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Депутатам придется иногда продлевать пленарные заседания по средам, чтобы не нарушать регламент рассмотрения законопроектов по пятницам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), комментируя негодование депутатов-женщин продолжительностью заседания.

niekverlaan Аплодисменты

«Поскольку мы в пятницу работаем строго до 18:00, то для того, чтобы рассмотреть необходимый список вопросов, иногда придется нам в среду задерживаться», — сказал парламентарий.

Накануне в ходе заседания депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя в ходе обсуждения законопроекта о кортике заявила: «Это очень важный вопрос, но я думаю, он не стоит ни гипертонического криза, ни острой сердечной недостаточности, которую мы можем получить, превышая вот так рабочее время».

«Мы все понимаем, какой здесь воздух, какой зал, но конкуренция на каждое место была 14 человек», — ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин под шум аплодисментов.

Однако коллегу поддержала депутат-старожил Тамара Плетнева (КПРФ). «Вы меня извините, но вы совершенно неправы сейчас, указывая на то, какой был конкурс и куда?.. Если каждый день мы будем принимать определенный регламент, то человек — это, вот, который тут сидит — это просто прогоняем быстрее законы, уже не соображает ничего», — сказала она. «Правильно Вера Анатольевна подняла это вопрос. Тем более женщины, нам надо идти домой, а вас жены там дома покормят. Вы что на самом деле делаете?» — слова Плетневой были встречены аплодисментами.

Дискуссию поддержал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»): «На самом деле наши избиратели нам доверили здесь работать и принимать те решения. Если кому-то трудно и тяжело, ну слушайте, есть же нормальное решение — сдайте мандат и идите там, где легко», — предложение парламентария также было встречено аплодисментами.

Председательствующий Володин поддержал коллегу: «Что касается Неверова, он 16 лет в шахте проработал, ему есть с чем сравнивать, поэтому давайте прислушиваться к его мнению, у него три Ордена шахтерской славы».