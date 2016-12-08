Омск, 8 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Омской области цены на продовольственные товары в ноябре текущего года выросли в среднем на 0,8% (в ноябре 2015 года — на 0,5%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, зафиксирован рост цен на мясо и птицу (1,4% к октябрю 2016 года), молоко и молочную продукцию (3,7%), рыбу и морепродукты (0,1%), куриные яйца (3,3%), сливочное масло (2,3%), картофель и овощи (0,6%). В то же время снизились цены на хлеб и хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, сахар, крупу и бобовые, макаронные изделия, алкогольные напитки.

По данным статистиков, стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области в конце ноября составляла 3 126,33 рубля в расчете на месяц (рост по сравнению с концом октября на 1,4%, с начала года — на 2,8%).

Что касается непродовольственных товаров, средний уровень цен на них в ноябре повысился на 0,5% (в ноябре 2015 г. — на 0,7%). Подорожали ткани (0,3%), одежда и обувь (0,7 и 0,6% соответственно), трикотажные изделия (0,2%), телерадиотовары (0,1%), электротовары (0,7%), медикаменты (0,7%), табачные изделия (1,9%), топливо (1,1%). Снижение цен зафиксировано на моющие и чистящие средства, мебель.

Цены и тарифы на услуги в ноябре снизились в среднем на 0,6% (в ноябре 2015 года оставались на уровне предыдущего месяца). Произошло снижение цен и тарифов на услуги пассажирского транспорта, связи, образования, зарубежного туризма, страхования. Повышение цен зафиксировано на бытовые услуги, медицинские, услуги организаций культуры.

Добавим, в Омской области индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2016 года составил 100,3%, с начала года — 104,2%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре текущего года в ряде сибирских регионов уже был зафиксирован значительный рост цен на куриные яйца. В частности, в Омске они подорожали на 8,1% (до 50,54 руб. за десяток). При этом, по данным областного Минсельхозпрода, количество выпускаемых в регионе куриных яиц не снизилось (за 9 месяцев 2016 года в сельхозорганизациях региона произведено 503 млн штук яиц — прим. ИА REGNUM ).

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В пресс-службе Минэкономики Омской области ИА REGNUM сообщили, что рост цен на куриные яйца — сезонный (происходит дважды в год — перед Пасхой и весенне-зимний период). И связано это с формированием так называемой финансовой подушки. Плюс происходит удорожание кормов и рост других затрат.

«Кроме того, в ЛПХ куры зимой несутся меньше. И жители деревень также начинают покупать куриные яйца, чем и повышают спрос», — отметили в Минэкономики.

Напомним также, индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в октябре 2016 года составил 100,4%.