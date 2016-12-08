Тайбэй, 8 декабря, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Очередной инцидент с корейскими смартфонами Samsung Galaxy произошел 7 декабря, в небе над Тихим океаном. Samsung Galaxy S6 одного из пассажиров задымился во время того, как самолет авиакомпании China Airlines совершал перелет из Палау в столицу Тайваня.

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Благодаря оперативным действиям экипажа трагедии удалось избежать. Бортпроводники поместили дымящийся смартфон в ведро со льдом. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в международном аэропорту Тайбэя, пишет «Сина синьвэнь».

Руководство China Airlines выразило благодарность всем членам экипажа, мгновенно отреагировавшим на нештатную ситуацию. Как отмечают китайские СМИ, впервые подобная ситуация произошла с корейским смартфоном предыдущего поколения, ранее все китайские авиакомпании запретили пассажирам проносить в салон самолетов только флагман от Samsung — смартфон Galaxy S7 Note.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 октября Администрация гражданской авиации КНР опубликовала инструкцию, согласно которой южнокорейский смартфон Samsung Galaxy Note 7 попадает под полный запрет на борту всех китайских самолетов из-за потенциальной опасности пожара.