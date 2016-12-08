Саратов, 8 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. О претензиях к Фонду капитального ремонта Саратовской области, на который возложен контроль за качеством работ и отбор подрядчиков, заявили в региональном ОНФ. Эксперты фонда считают, что Саратову грозит катастрофа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капитальный ремонт

«С тем подходом к исполнению работ как сейчас, мы рискуем оказаться в ситуации, когда собираемость средств с 30% опустится еще ниже. Для города, в котором высок износ жилищного фонда, это может обернуться катастрофой», — уверен руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Михаил Жуковский, отметив, что начали поступать обращения от управляющих компаний и ТСЖ, чьи дома пострадали от действий или бездействия подрядных организаций, осуществляющих капремонт.

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По словам Жуковского, например, капитальный ремонт кровли сразу нескольких домов (№№ 130, 190, 216) по улице Шелковичной обернулся для жильцов и управляющей компании настоящим стихийным бедствием.

Он приводит цитату из обращения ТСЖ-6 Фрунзенского района Саратова: «В сентябре 2016 года подрядная организация «Легион-С» проводила ремонт крыши. Работы затянулись, сроки были нарушены, процесс демонтажа старой кровли пришелся на период дождей, в результате чего квартиры верхних этажей были затоплены, существенно пострадала лифтовая шахта дома №216, из-за короткого замыкания вышел из строя трансформатор. У людей из розеток, с потолка, по стенам лилась вода, некоторые вынуждены были в круглосуточном режиме дежурить в своих квартирах, регулярно меняя наполнявшиеся водой емкости. Кто будет компенсировать расходы на восстановление и ремонт — вопрос открытый».

Помимо того, что пострадало имущество собственников и было выведено из строя общедомовое имущество, качество проведенных работ по капитальному ремонту домов также оставляет желать лучшего, пояснил эксперт.

«Мы видим нарушения в технологии исполнения работ, несоответствие стандартам, что говорит либо о неквалифицированных исполнителях, либо о намеренном желании сэкономить на стоимости работ. Есть признаки скрытых дефектов и использования подрядчиком некачественных материалов. Однозначно, есть претензии к Фонду капитального ремонта по контролю качества и отбору подрядчиков. Дома по улице Шелковичной — это один из примеров. Есть и еще один адрес, где с жильцами мы уже два года боремся за восстановление крыши, снесенной ураганом в мае 2015 года. Речь о доме №54 «в» по ул. Чернышевского, где подрядчик ООО «КВС-строй», несмотря на заключенный летом 2016 года контракт, в последний момент просто отказался от своих обязательств по ремонту крыши, оставив жителей третью зиму проводить под открытым небом. Да, фирма не выполнила работы, лишилась денег, но жителям от этого легче не стало», — прокомментировал ситуацию Жуковский.

7 декабря 2016 года Саратовский Фонд капремонта опубликовал показатели собираемости по взносам на капитальный ремонт, в котором говорится, что программа капремонта в регионе действует более двух лет. С 1 октября 2014 года жителями многоквартирных домов региона перечислено платежей на капитальный ремонт на сумму, превышающую 1 млрд 489 млн рублей.

Указано, что на счет регионального оператора поступил 1 млрд 68 млн рублей, на специальные счета, владельцем которых является региональный оператор, — свыше 421 млн.

На 1 декабря 2016 года по показателю платежной дисциплины среди муниципальных образований области лидирует ЗАТО Шиханы. Уровень собираемости взносов на капремонт жилья на начало текущего месяца в муниципальном образовании составил 70,16%.

Рейтинг накоплений на капитальный ремонт на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, возглавляет дом № 21 по улице им. Азина в Саратове, сумма собранных средств на счете составляет 2 млн 347 тыс. 422, 41 рублей, указано в официальной информации Фонда капремонта региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2015 года по оценкам руководства Саратовского Фонда капремонта собираемость взносов с собственников квартир в регионе составила 26%. Вскоре на совещании у губернатора, 18 сентября, региональный министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин констатировал, что «собираемость улучшилась и достигла в этом месяце 55%».

В сентябре 2015-го генеральный директор Фонда капитального ремонта Саратовской области Сергей Важнов заявил губернатору Валерию Радаеву, что начнет подавать исковые заявления против собственников, которые не платят взносы на капремонт.

По состоянию на 29 августа 2016 года сумма средств, накопленных на счете регионального Фонда капремонта, превысила 860 млн рублей. Такие данные привел комитет по жилищно-коммунальному хозяйству мэрии Саратова. Лидерами по уровню сборов взносов на капитальный ремонт являются ЗАТО Светлый (71,76%), ЗАТО Шиханы (67,5%), ЗАТО Михайловский (54,2%), к ним приближаются Екатериновский, Вольский и Советский муниципальные районы (52,1%, 47,9% и 47,1%). На территории Саратова собираемость составила 45,7%.

Напомним, в Саратове по краткосрочной программе капремонта многоквартирных домов в 2016 году планируется провести работы на 310 объектах. До 2043 года в областную программу капремонта жилых домов включено 5282 здания в Саратове, из них по 2243 многоквартирным домам (МКД) взносы собственников аккумулируются на спецсчетах, в 2955 — в общем котле — на счете Фонда капремонта.

Краткосрочный план на 2016 год утвержден постановлением администрации Саратова. В 2016 году планируется проведение капремонта 310 многоквартирных домов. Объем расходов составляет 408 млн 389 тыс. 571,51 руб.

С 2017 по 2019 год в Саратовской области должно быть отремонтировано 4024 многоквартиных дома. В 2017-м в области планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 1341 многоквартирном доме, в 2018-м — в 1532, в 2019-м — в 1799. Такой краткосрочный план сформирован на трехлетний период в Саратовской области в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ и вступившими в силу с 1 января 2017 года.

Саратовские власти обещают закончить второй этап программы по ветхому жилью в конце 2016 года. Перед главами администраций муниципальных образований поставлена задача на уровне регионального руководства переселить 5640 человек из 2670 квартир 240 аварийных домов, расположенных в 9 муниципалитетах, из них в двух районах — Саратовском и Пугачёвском переселение граждан уже завершено.

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