Ханты-Мансийск, 8 декабря, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Директора детской спортивной школы «Сибиряк» Ирину Тарасову уволили и хотят арестовать, чтобы быстрее отчитаться перед Москвой о результатах расследования ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, унесшего жизни 12 человек. На самом деле даже реконструированная схема ДТП не соответствует действительности, заявил брат директора спортшколы Юрий Тарасов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com ДТП

Он опровергает выводы правительственной комиссии, что якобы его сестра нарочно выдавала автобус для перевозки детей за рейсовый. «Есть приказ по этой командировке в Ханты-Мансийск за подписью директора, где расписаны обязанности между тренерами, которые повезли детей на соревнования. Один отвечал за финансы, другой — за безопасность, третий — за транспорт и так далее. За организацию транспорта отвечала одна из тренеров, которая находилась внутри автобуса в момент аварии. Она должна была приобрести билеты на рейсовый автобус. В приказе даже расписано, где и кто из тренеров должен сидеть во время движения этого рейсового автобуса, — цитирует Юрия Тарасова издание Znak.com. — Но на деле оказалось, что другой тренер договорился со знакомым — владельцем рейсового автобуса, который постоянно ездил в Ханты-Мансийск, что тот поможет и предоставит транспорт. Сама Ирина Николаевна (директор спортшколы «Сибиряк» — прим. ИА REGNUM ) не знала, что были договоренности по этому автобусу. Она считала, что будет рейсовый. Отмечу, что поездки на соревнования на рейсовых автобусах — это обычная практика для всех спортивных школ Югры — и наша не была исключением».

Что касается отсутствия денег у спортшколы для поездки на соревнования, Юрий Тарасов подтвердил: у школы действительно нет возможности оплачивать многие перевозки. Отдельно он отмечает, что Ирина Тарасова возглавила спортшколу «Сибиряк» в январе этого года и сразу стала сигнализировать во множественные инстанции о недостаточном финансировании. Это подтверждается документами. Но просьбы Тарасовой не были услышаны ни горадминистрацией, ни профильным окружным департаментом. «Почти все финансирование уходит на закупку спортинвентаря, — пояснил Юрий Тарасов. И добавил: «Это же огромное учреждение. Там не только акробатика, там и плавание, и борьба, и другие секции. Большая часть средств выделялась на персонал, на стимулирующие, потому что зарплаты у сотрудников небольшие, и давно стоит вопрос о том, что необходимо повышать оплату труда».

Спортшкола «Сибиряк», по словам Тарасова, держалась на помощи спонсоров, которыми были родители воспитанников, знакомые родителей и тренеров, и даже муж директора спортшколы. Воспитанники «Сибиряка» — одни из лучших по показателям юные спортсмены региона. И часто ездят на соревнования, поэтому родители и школы находятся в постоянном диалоге: как отправлять детей, как обустраивать их на местах. Тема автобуса для школы поднималась Тарасовой неоднократно, так как детям порой приходилось добираться до места соревнований самостоятельно. Часто детей отправляли на состязания в другие города группами на рейсовом автобусе, так как всю команду в один транспорт не удавалось разместить. И на этот раз тренер обратился к знакомому, который весь рейсовый автобус отдал для поездки детей.

Также Юрий Тарасов опровергает официальную схему ДТП. Напомним, реконструкция ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень показала, что автобус с детьми возвращался с соревнований в Нефтеюганск. Навстречу ему в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача. В районе 16 часов по местному времени первый встречный грузовик «зацепился» по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу, который «разрезал» автобус пополам.

«Я был на месте трагедии. Первый грузовик с тралом практически разрезал автобус, потому что на трале, на «гусянке», которую он вез, остались кровь, волосы, останки детей. Он просто перерезал автобус пополам, — утверждает в интервью Znak.com Юрий Тарасов. — И когда дошел до двигателя автобуса, до силовой части, он просто его развернул. И практически разрезанный автобус попал под второй грузовик с тралом. Первый трал шел без опознавательных знаков, без мигалок, сопровождения не было. Он почти три метра был шириной и шел по середине дороги, об этом говорят свидетели. Он не видел, что у него торчит гусеничная техника. Автобус шел по своей полосе. В какой-то момент грузовик ушел на обочину и взял курс левее, и в этот момент кусок техники начал резать автобус. И многие дети погибли из-за этого, потому что выжившие ребята рассказывают, что еще до столкновения второго грузовика они услышали крики. У погибших ребят в основном черепно-мозговые травмы, не было лиц, у кого-то даже головы. Одного ребенка узнали только по вещам и уху. То есть часть детей получили страшные смертельные травмы еще при столкновении с первым тралом. Живы остались дети, которые сидели в задней части автобуса».

Кроме того, Юрий Тарасов утверждает, когда он вместе с сестрой прибыл на допрос к следователю, «то он сразу прямо сказал, что ему дана сверху команда найти крайнего, кого-то из руководителей, и заключить под стражу». «Следователь предложил Ирине подумать, кто из замов несет ответственность за организацию поездки, и кто может в этой ситуации понести ответственность. Тарасова снова указала на приказы. Он стал давить на нее, кричал, она в какой-то момент потеряла сознание, упала со стула. В течение часа он не давал вызвать «скорую», я уже стал звонить со своего телефона в больницу. Он все время повторял, что у него есть задача накануне приезда главы СКР Александра Бастрыкина задержать кого-то, кто отвечал за перевозку детей», — подытожил брат задержанной директора спортшколы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагическое ДТП, унесшее 12 жизней, из них 11 — детских, произошло 4 декабря. Воспитанники спортивной школы «Сибиряк» возвращались с соревнований по спортивной акробатике на автобусе, столкнувшимся с двумя грузовиками на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень. На данный момент 16 детей, ехавших в злополучном автобусе госпитализированы, трое из них отправлены сегодня специальным бортом МЧС в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москву.

Отметим, что решение о мере пресечения директору спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой суд вынесет сегодня, 8 декабря. Следователи СКР, по сообщению четвертого управления главка комитета, проводят обыски в школе, проверяют оператора спортивных центров «ЮграМегаСпорт», департамент физической культуры и спорта Нефтеюганска. Арестованы два водителя — грузовика и автобуса, в котором находились дети, а также представитель предпринимателя, которому принадлежал попавший в трагическое ДТП автобус