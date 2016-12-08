Черкесск, 8 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. На круглосуточный режим работы переведены сотрудники всех лесничеств в Карачаево-Черкесии. До 31 декабря они будут нести вахту по охране лесов от незаконной вырубки.

gosiak1980 Молодые ели

Пытающимся нажиться в преддверии Нового года на вырубке хвойных деревьев браконьерам во всех лесничествах поставят заслон специальные патрули. В состав мобильных групп войдут представители правоохранительных структур и работники лесных хозяйств, которые будут дежурить на постоянных шлагбаумах и на намеченных маршрутах, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Кроме того, в республике введены ограничения на вырубку деревьев хвойных пород в предновогодний период 2016—2018 годов. Правительство Карачаево-Черкесии приняло специальное постановление, в котором определены правила заготовки новогодних елей. Согласно документу этот процесс будет проходить только в отведенных местах — на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке.

Еще одним постановлением, принятым правительством КЧР в защиту горных лесов, стал документ, полностью запрещающий рубку леса в границах земель лесного фонда Архызского лесничества Зеленчукского лесничества Карачаево-Черкесской Республики с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года. Исключения будут составлять случаи, когда появится необходимость в проведении санитарно-оздоровительных мероприятиях.

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Стоит отметить, что в преддверии Нового года, под усиленную охрану попали и хвойные леса в других субъектах Северного Кавказа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства природы Северной Осетии, в республике также организованы круглосуточные патрули еще с 21 ноября.