Ярославль, 8 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению поддержал проект бюджета на 2017 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте, комитет согласился с поправками правительства в проект бюджета, но отклонил предложение депутатов о выделении дополнительных 200 млн рублей на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Ярославская областная дума

Авторы поправки подчеркивают, что в отношении многих медицинских организаций уже сегодня вынесены судебные решения, обязывающие провести ремонт в помещениях больниц и поликлиник. И эти решения надо исполнять.

Департамент финансов Ярославской области, в свою очередь, не согласен с тем, что эти расходы следует перекладывать на бюджет.

«Текущий ремонт может осуществляться в рамках финансово-хозяйственной деятельности и выполнения госзаказа. Аварийные работы и непредвиденные ситуации — из резервного фонда. Но там сейчас 50 миллионов. А у этой поправки вообще не определен источник финансирования», — отметил заместитель директора департамента финансов Александр Беляков.

Позицию правительства поддержал и руководитель фракции «Единой России» Николай Александрычев. Он заявил, что новое руководство облздрава в настоящее время активно знакомится с ситуацией в регионе, после чего примет решение о размере расходов на ремонт медучреждений.

«Пусть руководство департамента разберется во всем и само выйдет с поправками в бюджет. Эти поправки будут рассмотрены в рабочем порядке», — сказал Николай Александрычев.

Между тем, как отметили члены комитета, многие лечебные учреждения в Ярославской области находятся в критическом состоянии. Проблемы отрасли крайне негативно отражаются на жителях региона, подчеркнули они.

«Мы начинаем экономить, а в кулуарах уже ходят разговоры о закрытии ряда больниц, например, в Пошехонье, Мышкине, Борисоглебе. Это же будет катастрофой!», — озвучила свою позицию депутат Ольга Секачева.