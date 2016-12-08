Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Новый состав петербургского метро «Юбилейный», курсирующий по первой («красной») линии, вновь вынужден был отправиться в депо, высадив всех пассажиров. Об этом 8 декабря сообщают очевидцы в социальных сетях.

Metro.spb.ru Новый состав Петербургского метрополитена

По их словам, всех заставили покинуть вагоны на станции метро «Нарвская», так как двери поезда заклинило. Это происходит потому, что некоторые пассажиры в час пик по привычке придерживают захлопывающиеся двери, но новые вагоны не выдерживают подобного обращения. В ГУП «Петербургский метрополитен» ранее уже заявляли, что намерены «воспитывать культуру» петербуржцев.

«А не надо ничего проектировать в расчете на идеальных пассажиров, потому что таких не бывает», — комментирует один из горожан.

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Напомним, «Юбилейный» красный поезд умудрился выйти из строя уже в первый день работы, 16 ноября. Около 18:00 во время остановки на станции «Площадь Восстания» перестали закрываться двери из-за напористых петербуржцев, машинисту пришлось высадить всех пассажиров, образовалась давка.

Составы производят на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. До 2020 года в петербургском метро должны появиться 20 таких поездов. Модель была сконструирована группой «Трансмашхолдинг».