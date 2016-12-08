Бишкек, 8 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В январе — сентябре 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в Киргизию составил $535 млн (более 34,19 млрд рублей), что меньше показателя аналогичного периода 2015 года на 16%. Об этом сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев сегодня, 8 декабря, выступая на Бишкекском инвестиционном форуме.

Анна Красноперова Инвестиции

«В 2015 году был отмечен наибольший объем поступления инвестиций, который превысил $1,5 млрд (95,87 млрд рублей). По итогам 2016 года мы планируем превысить порог в $1 млрд (63,91 млрд рублей)», — добавил он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что согласно официальной статистике, в настоящее время малый и средний бизнес Киргизии вырабатывает 39% объема ВВП этой среднеазиатской страны.

«В России и Казахстане этот показатель ниже — на уровне 20% и 24%, соответственно. При этом в таких развитых странах как Германия этот показатель на уровне 50%. Это говорит о том, что у Киргизии огромные возможности для роста. Я уверен, что малый и средний бизнес может стать тем фундаментом для роста киргизской экономики», — подчеркнул глава Минэкономики.

ИА REGNUM напоминает, что в январе — октябре 2016 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 359,9 млрд сомов (332,47 млрд рублей), а реальный рост экономики — 2,7%. Эти же показатели в 2015 году достигали уровня в 423,6 млрд сомов (391,31 млрд рублей по текущему курсу) и 3,5%, соответственно.

Отметим также, что по прогнозам экспертов Международного валютного фонда, рост ВВП Киргизии по итогам 2016 году должен будет составить не более 2,2%, а в 2017 году — не превысить 2,3%.