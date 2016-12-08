Чебоксары, 8 декабря, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Студентка Чувашского государственного педагогического университета Александра Прокопьева стала победителем Всероссийского молодежного форума по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО». Её исследование об «островных говорах» современного чувашского языка признано лучшей студенческой работой, сообщили ИА REGNUM в вузе.

Chgpu.edu.ru Александра Прокопьева

Студентка четвёртого курса историко-филологического факультета Александра Прокопьева стала дипломантом I степени и удостоена медали «За лучшую научную студенческую работу» по итогам заключительного тура XIV Всероссийского молодежного конкурса научно-исследовательских и творческих работ. Конкурс проходил в рамках Всероссийского молодежного форума по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2016». В нём приняли участие молодые учёные со всей страны, которые представили свои работы на площадке общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Конкурс проходил при участии ведущих организаций высшего образования и содействии Госдумы, Московской патриархии, Минобрнауки РФ, Минтранса РФ, Минсельхоза РФ, Федерального космического агентства, РАО, РАН, РАЕН.

Александра Прокопьева совместно с научным руководителем, доцентом Алиной Ахвандеровой представила исследование «Островные говоры» современного чувашского языка». В своей работе студентка, в частности, отмечает, что сохранение чувашского национального языка «во многом зависит от степени изученности говоров». При этом «островных» говоров «не так много, они возникли в ходе исторического развития чувашского языка, продолжавшихся в течение нескольких столетий». К примеру, Александра Прокопьева обращает внимание на особенности использования аффиксов и «огубление, то есть когда гласный «а» переходит в гласный «о»: кăмпа ~ кă°мпо (гриб), кăмака ~ кă°моко (печь).

«В некоторых населенных пунктах наблюдается чередование звуков в основе слова: пăру ~ пăрăв (теленок), çулла ~ çăвла (лето). В Урмарском говоре наблюдается выпадение сонанта «л» в инлауте слова, например, капла ~ капа (так, таким образом), çапла ~ çапа (так, таким образом)», — отмечается, в частности, в научной работе.

«Собранный материал может быть полезным при обучении родному языку в национальных школах. После проведения научно-исследовательской работы мы пришли к выводу, что необходимо просмотреть возможность увеличения объема материала по диалектологии в содержании обучения чувашскому языку в национальной школе, активно вовлекать учащихся в рамках исследовательской деятельности к сбору фактического материала (образцы диалектизмов, топонимов), а также использовать в учебном процессе диалектологический материал, собранный в ходе исследования, который имеет общеязыковедческое значение при решении вопросов нормализации чувашского литературного языка», — делает вывод по итогам работы Александра Прокопьева.