Ленинградская область, 8 декабря, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности С-400 «Триумф» встали на боевое дежурство в Западном военном округе (ЗВО), на территории Ленинградской области.

Mil.ru С-400

«Они серьёзно усилили систему воздушно-космической обороны на северо-западном стратегическом направлении», — отметил источник агентства «Интерфакс».

Как сообщили 8 декабря в Западном военном округе, во время дежурства будет проверена интеграция комплексов С-400 в систему воздушно-космической обороны ЗВО на северо-западном стратегическом направлении. Кроме того, расчеты ЗРК проведут несколько специальных тренировок.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2015 года расчеты комплексов С-400 соединения воздушно-космических сил Западного военного округа (ЗВО) успешно завершили курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космических нападения. Комплекс способен на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/сек на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.