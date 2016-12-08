Токио, 8 декабря, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Долгожданный визит президента России Владимира Путина в Японию, откладываемый с 2014 года, должен, наконец, состояться 15 декабря. В ходе него глава России встретится со своим японским коллегой, премьер-министром страны Абэ Синдзо в городе Нагато (префектура Ямагути), после чего на следующий день они оба примут участие в экономическом форуме в Токио. Однако, несмотря на большие надежды на прорыв по Курилам, ожидать прогресса не стоит, пишет Джеймс Д. Дж. Браун в статье для East Asia Forum.

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Визит Путина всегда является значительным событием, однако в этот раз на встречу глав двух стран возлагают особенные надежды. Это связано с объявлением премьер-министром Абэ «нового подхода» к отношениям с Россией, о котором стало известно в ходе посещения Абэ Сочи в мае. В рамках нового подхода, который предлагает укрепить экономическое сотрудничество по восьми ключевым направлениям, основной целью Абэ является продемонстрировать ценность отношений с Японией и тем самым побудить Россию к уступкам в территориальном споре.

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Речь идет о Курильских островах, называемых в Японии Северными территориями, которые отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Именно этот вопрос не дает двум странам подписать мирный договор. Лидер Японии заявил в мае, что, по его мнению, Москва и Токио «движутся в сторону прорыва в зашедших в тупик мирных переговорах», что стало причиной больших ожиданий.

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Станет ли визит Путина тем самым моментом, когда, наконец, будет разрешен территориальный спор, задается вопросом автор. Он отмечает, что 2016 год стал годом сюрпризов, когда победы сторонников Brexit и Трампа показали ненадежность политических прогнозов. Но в случае с саммитом в Ямагути, по мнению автора, больших прорывов в российско-японских отношениях ожидать не приходится.

Премьер-министр Абэ преследует более гибкий подход к территориальному спору, чем многие его предшественники. Он понимает невозможность возвращения контроля над всеми четырьмя островами и поэтому готов идти на компромисс. План Абэ состоит, по всей видимости, в том, чтобы добиться возвращения двух более мелких островов Шикотан и Хабомаи, входящих в Малую Курильскую гряду, а также в продолжения переговоров о статусе островов Итуруп и Кунашир, составляющих часть Большой Курильской гряды. Хотя Абэ отдает себе отчет, что последующие переговоры вряд ли приведут к возвращению остальных территорий, такая сделка поможет ему избежать обвинений в том, что он сдал претензии Японии на все четыре острова.

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Считая, что такое предложение представляет собой значительные уступки с японской стороны, и веря в то, что России нужна экономическая поддержка Токио, администрация Абэ убедила себя в том, что это соглашение имеет все шансы на успех. Однако в реальности Москва никогда не демонстрировала готовности идти на какие-либо большие шаги, чем передача двух островов Малой гряды после подписания мирного соглашения. Такое предложение было сделано еще в 1956 году.

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На протяжении всего 2016 года руководство России неоднократно давало понять, что не пойдет на какие-либо дальнейшие уступки. Например, до встречи с Абэ во Владивостоке в сентябре Владимир Путин заявил, что Россия «не будет торговать территориями». Через месяц он подчеркнул, что не знает ни когда, ни как, ни будет ли вообще заключен мирный договор, что является еще одним признаком того, что прорыва ожидать не приходится.

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Есть также основания полагать, что Путин может оказаться вообще неготовым отдать даже острова Малой гряды, о чем свидетельствует его заявление на саммите «Большой двадцатки» в сентябре. Поэтому вместо двух островов и продолжения переговоров Абэ может не получить даже этого.

Наконец, встает вопрос значимости для России отношений с Японией. Кремль, без сомнения, не откажется от более крепких экономических связей, а также возможности усугубить разногласия в «Большой семерке». Но руководство России, кажется, не рассматривает Японию в качестве страны, настолько важной, чтобы жертвовать ради неё территориями. Так, в новой Концепции внешней политики Российской Федерации Япония значится не только после Китая и Индии, но и после Монголии.

Поэтому саммит в Ямагути станет, скорее всего, разочарованием, и это, по всей видимости, нашло отражение в пессимистических комментариях Абэ по итогам встречи с Путиным в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.

Таким образом, стоит ожидать подписания двумя странами серии документов об экономическом сотрудничестве, могут также быть сделаны объявления об укреплении связей в области безопасности. Путин же, заключает автор, будучи заинтересованным в продолжении двустороннего экономического сотрудничества, будет произносить общие фразы, чтобы не дать территориальным надеждам Токио умереть. Он будет подталкивать их к мысли, что в будущем соглашение возможно, если между странами сложатся достаточно близкие связи. После столь больших надежд, связанных с визитом Путина, отсутствие прогресса по территориальному вопросу станет источником большого разочарования для многих в Японии.