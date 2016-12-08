Москва, 8 декабря, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Запад продемонстрировал свою политическую несостоятельность, угрожая России санкциями из-за политики в Сирии. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сегодня, 8 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Если политики вновь пытаются угрожать нам санкциями, то это весьма саморазоблачительный шаг, он свидетельствует о полном политическом бессилии этой группы государств», — приводит его слова агентство ТАСС.

Рябков напомнил расхожее среди западных политиков выражение «трусливый террористический акт». «Вот это трусливое объявление о возможности новых санкций,… кроме иронии и подтверждения нашей убежденности в собственной правоте, подобного рода сигналы не дают», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря лидеры ключевых стран Европейского Союза (Германии, Франции, Италии, Великобритании), а также США и Канады выпустили совместное заявление по ситуации в городе Алеппо (Сирия): они готовы рассмотреть введение дополнительных ограничительных мер против физических и юридических лиц, которые, по мнению Запада, действуют в интересах сирийских властей.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерского заседания Комиссии НАТО-Украина в Брюсселе вновь заявил о необходимости продолжить санкционное давление на Россию из-за ситуации на востоке Украины.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ призвал превентивно реагировать на экономические риски для безопасности России. Фундаментальный ответ России в таких условиях должен состоять в наращивании собственного экономического потенциала, не закрываясь при этом от мировой экономики.