Магадан, 8 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Магаданскую область накрыло сильным снегопадом, ветром и метелью. Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт проезд для легковых автомобилей по дороге «Магадан-Балаганное-Талон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС. Ограничения сохранятся до 9 декабря.

cocoparisienne Снегопад

По информации пожарно-спасательного центра Магаданской области, в Тенькинского, Хасынском и Омсукчанском городских округах возникла лавинная опасность. Жителям этих муниципалитетов рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.

Сильный снегопад и метель накрыли Магадан, Ольский, Тенькинский, Хасынский, Сусуманский, Ягоднинский, Среднеканский, Омсукчанский и Северо-Эвенский городские округа. В муниципалитетах объявлена угроза ЧС. По прогнозам ветер и снегопад 9 декабря могут усилиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре от сложных погодных условий страдала Камчатка. Из-за циклона в регионе несколько раз объявляли лавинную опасность, закрывали школы, было затруднено движение транспорта.

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