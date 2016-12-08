Москва, 8 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. На новогодние праздники в Финляндии ждут больше гостей из России. Оптимистичные расчеты финнов подтверждают и российские туроператоры: закрыты все гарантии на Новый год как по билетам, так и по отелям в Финляндии, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

VinnyCiro Новогодняя улица

По расчетам представителей приграничной к РФ Южной Карелии, на предстоящие новогодние даты в Суоми приедут на 27% больше российских туристов, а в центральных городах региона, Лаппеенранте и Иматре прогнозируется рост и на 36% к прошлому новогоднему периоду.

Как заявил на пресс-конференции мэр Лаппеенранты Киммо Ярва, оживление российского рынка ощутимо как по росту объемов продаж по системе tax free, так и по увеличению количества ночевок российских граждан. В сентябре в регионе зафиксирован рост объема покупок российскими туристами по системе tax free до 10%, а по ряду магазинов этот показатель вырос в несколько раз.

При этом в Южной Карелии отмечают и рост организованных туристических групп, которые, в основном, конечно, приезжают за покупками. Но тем не менее сегодня автобусов с российскими визитерами стало больше в несколько раз. Если летом их в Лаппеенранте фиксировали до пяти в день, сегодня число автобусов доходит уже до 20.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с колебанием валют и введением санкций в 2014 году количество приезжающих в Финляндию российских туристов резко сократилось. По данным финской стороны, падение российского турпотока составило 58%.

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