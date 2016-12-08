Пекин, 8 декабря, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В результате навигационной ошибки единственный китайский ледокол «Сюэлун» оказался в ловушке во льдах Антарктиды. В настоящее время экипаж корабля обследует местность с помощью снегоходов и вертолета, пытаясь найти место, где лед наиболее тонкий для того вызволить судно.

jmp71 Ледокол

Китайские СМИ сообщили, что угрозы для жизни экипажа нет. Команда располагает достаточным количеством топлива и провизии. В случае если судно не сможет самостоятельно выбраться из «ледяного плена», Пекин обратиться за помощью к иностранным государствам, пишет «Сина синьвэнь».

Эксплуатирующийся ледокол «Сюэлун» изначально был построен на Украине в 1993 г. как арктическое грузовое судно. Позднее силами китайских специалистов корабль был переоборудован в исследовательское судно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Сюэлун» отправился в Антарктиду для поиска места для новой полярной станции Китая. Будущая станция, официальное название которой еще не утверждено, станет пятой по счету, после станций «Куньлунь», «Тайшань», «Чжуншань» и «Чанчэн».