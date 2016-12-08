Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» получит стадион на Крестовском острове в Петербурге в концессию на 49 лет за один рубль в год. Таковы условия меморандума, подписанного правительством Петербурга как заказчиком строительства арены и клубом.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

По данным издания «Фонтанка», чиновники и «Зенит» пришли к окончательному соглашению 5 декабря. Свои подписи под документом поставили губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и глава «Газпром Нефти», президент «Зенита» Александр Дюков.

Предполагается, что «Зенит» должен будет вложить еще около 500 млн рублей в инфраструктуру нового стадиона, на который бюджет Петербурга потратил более 40 млрд рублей. Клуб берет на себя все расходы по содержанию арены в надлежащем состоянии на 49 лет.

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Как сообщалось ранее, строительные работы на стадионе должны быть завершены 26 декабря. Однако арену еще предстоит приспособить под спортивное использование: поставить туда спортивно-технологическое, спортивно-медицинское оборудование, а также системы общественного питания. Необходимо также обеспечить временную инфраструктуру для Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно концессионному соглашению с ФК «Зенит», Смольный обязуется возместить клубу расходы на устранение недостатков работ, допущенных при проектировании и строительстве стадиона, если клуб их обнаружит. «Зенит» же в свою очередь будет получать все доходы от эксплуатации арены, включая сборы с билетов, продажи сувениров и заведений общепита.

ФК «Зенит» сумел договориться и о льготном режиме уплаты налога на имущество по ставке в 0%, в случае же отмены льготы или повышения арендных платежей город обязуется «принять меры», обеспечивающие окупаемость инвестиций клуба и получение им запланированного дохода. Напомним, предполагается, что стадион передадут клубу после 25 января 2017 года.

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Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что он обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей. Однако проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. Уже к 2012 году смета составляла 34 млрд рублей, а срок сдачи сдвинулся с 2009 на 2015 год.

Контрольно-счетная палата проводила проверку строительства, и тогдашний глава КСП Сергей Степашин предполагал, что из-за финансовых нарушений придется сдвинуть сроки сдачи арены в эксплуатацию еще больше, вероятно, до конца 2016 — начала 2017 годов. Сейчас стоимость арены выросла в три раза и превысила 40 млрд рублей, заплаченных из бюджета.

В июле Смольный в одностороннем порядке разорвал контракт на застройку с генеральным подрядчиком, корпорацией «Трансстрой», что привело к многочисленным судебным искам. Смольный настаивает, что «Трансстрой» существенно отстал по срокам сдачи арены, а также выполнял работы ненадлежащего качества. Федеральная антимонопольная служба внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков, что автоматически исключает их из числа претендентов на исполнение государственных заказов.

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Заметим, правительство Петербурга неоднократно прибегало к подобной модели концессии в связи с чемпионатом. Например, чтобы устранить нехватку гостиниц до проведения турнира, Смольный предложил передавать бизнесу исторические здания в рамках концессионных соглашений на 49 лет. В этом случае инвестор будет получать все доходы от отелей, но здания останутся в собственности города. Пилотные концессионные гостиницы должны появиться на набережной реки Мойки, в Большом Казачьем переулке, на Вознесенском и Каменностровском проспектах, а также на Среднем проспекте Васильевского острова.