Ярославль, 8 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. 21 миллион рублей заплатила ТГК-2 в качестве исполнительского сбора Ярославской областной службе судебных приставов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, эту сумму генерирующей компании пришлось заплатить за неисполненное вовремя судебное решение.

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В ведомстве сообщили, что решением арбитражного суда с ТГК-2 в пользу ОАО «Газпром межрегионгаз Ярославль» взыскана задолженность за поставленный газ в размере 312 миллионов рублей.

«Исполнить судебное решение вовремя и в полном объеме компания не смогла, поэтому была вынуждена оплатить исполнительский сбор в размере 7% от взысканной суммы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области.