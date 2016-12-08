Москва, 8 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Систему обучения студентов вузов по программам военной подготовки предлагается усовершенствовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается возможность проводить обучение граждан, обучающихся по очной форме в федеральной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса в военных образовательных организациях высшего образования (военно-учебных заведениях). Устанавливаются сроки и порядок приведения к военной присяге граждан, обучающихся в учебных военных центрах, на военных кафедрах по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки солдат или сержантов запаса, а также граждан, обучающихся в военно-учебных заведениях по программам военной подготовки солдат или сержантов запаса.

Такое обучение будет проводиться аналогично обучению на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по этим программам, ононе предполагает увеличения общего количества обучающихся, предусмотренного параметрами кадрового заказа на подготовку военнослужащих запаса, отмечают в правительстве.Военные комиссариаты будут проводить медицинское освидетельствование и медосмотр граждан при заключении ими с Минобороны договора об обучении в учебном военном центре при государственном вузе по программе военной подготовки и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования. Граждане, которые будут обучаться в военно-учебных заведениях, также будут проходить медосмотр в военных комиссариатах.

Кроме того, поправки в закон об охране здоровья закрепляют права на охрану здоровья и проведение военно-врачебной экспертизы для граждан, заключивших договор на обучение в учебном военном центре, а также по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса в военно-учебных заведениях.

«Реализация законопроекта позволит обеспечить требуемые качественные и количественные параметры подготовки офицеров, сержантов, старшин и солдат, матросов запаса», — считают в правительстве.