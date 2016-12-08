Бишкек, 8 декабря, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Джалал-Абадский областной суд приговорил гражданина Киргизии Илхамжана Алимджанова, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии на стороне одной из террористических группировок, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Киргизской Республики.

diegoattorney За решеткой

Отмечается, что 33-летний киргизстанец, являющийся отцом троих детей, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

По данным следствия, 16 февраля 2015 года Алимджанов выехал из Астрахани в Турцию, откуда спустя определенное время окольными путями попал на территорию Сирии, где прошел подготовку в одном из лагерей международной террористической организации «Катибати имам — Аль Бухари» (запрещена в России).

«Алимджанов в ходе обучения получал питание, жилье, специальное военное обмундирование, боеприпасы, огнестрельное оружие и другие материальные средства. Он осуществлял с использованием боевого оружия охрану периметра территории базы, в которой был расположен его боевой джаамат, неоднократно участвовал в боевых столкновениях с правительственными войсками», — цитирует пресс-службу Джалал-Абадского областного суда «Zanoza.kg».

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, на стороне различных террористических группировок в «горячих точках» Афганистана, Сирии и Ирака воюют свыше 500 граждан Киргизии.

Отметим также, что ранее, в конце сентября 2016 года, суд города Ош приговорил к 10, 16, 17 и 18 годам тюрьмы четырех киргизстанцев, вступивших в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других стран), намеревавшихся грабить и убивать «неверных» соотечественников.