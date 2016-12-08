В Оренбурге по дороге из школы на «зебре» погиб ребенок
Оренбург, 8 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 7 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе у поселка Пригородный насмерть сбита 12-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, водитель маршрутного микроавтобуса «Фольксваген», двигаясь по маршруту Оренбург — Орск в сторону Орска с пассажирами в количестве девять человек, допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте.
Девочка возвращалась со школы домой. Когда она проходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, машины притормозили, пропуская ребенка. Водитель микроавтобуса заметил девочку в последнюю секунду. Он нажал по тормозам, но было слишком поздно. Девочка училась в образовательном учреждении поселка Пригородный в шестом классе. По словам знакомых семьи, была одной из лучших учениц класса. Она единственный ребенок в семье, сообщает портал orenday.ru.
Как отметили в Госавтоинспекции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Составлен протокол, водитель отпущен домой до суда.
Последовала и реакция властей. Правительство, губернатор и Законодательное собрание региона выразили соболезнования родителям девочки. «Потрясены трагедией у поселка Пригородный, где в результате ДТП погиб несовершеннолетний ребенок. 7 декабря в 17:37 на пешеходном переходе (13-й км автодороги Оренбург — Орск — Шильда) была сбита 12-летняя девочка, ученица 6 класса <…> Скорбим, выражаем глубочайшие соболезнования родителям — Надежде Николаевне Коротких, начальнику отдела аппарата Законодательного собрания Оренбургской области, и Игорю Владимировичу Коротких, родным и близким», — говорится в официальном сообщении.
Отметим, в регионе отмечен рост гибели граждан на нерегулируемых пешеходных переходах. За январь — октябрь зафиксировано шесть смертельных случаев (рост 20%). По данным ГИБДД при УМВД по Оренбургской области, за десять месяцев на территории региона произошло 218 ДТП с участием детей: 11 несовершеннолетних погибло, 235 — получили травмы.