Оренбург, 8 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 7 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе у поселка Пригородный насмерть сбита 12-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, водитель маршрутного микроавтобуса «Фольксваген», двигаясь по маршруту Оренбург — Орск в сторону Орска с пассажирами в количестве девять человек, допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте.

Unsplash Пешеходный переход

Девочка возвращалась со школы домой. Когда она проходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, машины притормозили, пропуская ребенка. Водитель микроавтобуса заметил девочку в последнюю секунду. Он нажал по тормозам, но было слишком поздно. Девочка училась в образовательном учреждении поселка Пригородный в шестом классе. По словам знакомых семьи, была одной из лучших учениц класса. Она единственный ребенок в семье, сообщает портал orenday.ru.

Как отметили в Госавтоинспекции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Составлен протокол, водитель отпущен домой до суда.

Последовала и реакция властей. Правительство, губернатор и Законодательное собрание региона выразили соболезнования родителям девочки. «Потрясены трагедией у поселка Пригородный, где в результате ДТП погиб несовершеннолетний ребенок. 7 декабря в 17:37 на пешеходном переходе (13-й км автодороги Оренбург — Орск — Шильда) была сбита 12-летняя девочка, ученица 6 класса <…> Скорбим, выражаем глубочайшие соболезнования родителям — Надежде Николаевне Коротких, начальнику отдела аппарата Законодательного собрания Оренбургской области, и Игорю Владимировичу Коротких, родным и близким», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, в регионе отмечен рост гибели граждан на нерегулируемых пешеходных переходах. За январь — октябрь зафиксировано шесть смертельных случаев (рост 20%). По данным ГИБДД при УМВД по Оренбургской области, за десять месяцев на территории региона произошло 218 ДТП с участием детей: 11 несовершеннолетних погибло, 235 — получили травмы.