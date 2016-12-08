Калининград, 8 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Руководство Балтийского федерального университета им. Канта в Калининграде пытается усыпить бдительность нового руководителя региона Антона Алиханова в части осознания им «глубины национального падения, переживаемого Россией на её крайнем западе». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 8 декабря, доктор исторических наук Владимир Шульгин, комментируя новый тезис БФУ о том, что «отдельная калининградская идентичность — это миф».

Newsbalt.ru Ректор БФУ им. Канта Андрей Клемешев (слева)

Напомним, на днях портал «Новый Калининград» опубликовал интервью руководителя социологической лаборатории федерального вуза Ефима Фидри, в котором социолог заявил: «Один из выводов, к которому мы пришли <…> отдельная калининградская идентичность — это, в общем-то, миф, который конструируется в политических целях для манипуляции общественными настроениями».

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что интервью вызвало жаркую интернет-полемику в части искренности слов социолога.

По мнению историка Шульгина, он понимает калининградскую прозападную интернет-аудиторию. «Третий десяток лет от социологов БФУ вместе с их коллегами политологами, философами, историками и филологами мы привыкли слышать прямо противоположное — в том смысле, что «региональная идентичность калининградцев», якобы проистёкшая от неостановимого единения с «немецким наследием Восточной Пруссии», — это «наше всё», — сказал эксперт.

«Возьмём монографию 2003 года «Особая территория России», соавтором которой является ректор БФУ Андрей Клемешев, — продолжил историк. — Тогда он горячо отстаивал правомерность «гипотезы» о «формировании здесь особой этнической общности». Также он говорил об «уместности» использования термина «этнокультурный феномен» (выдержка из «Особой территории России»: «В мире многие переселенческие территории, удалённые от основной части нации, постепенно сформировали собственные… нации <…> Теперь налицо пространственная изоляция небольшой части страны от её основной территории. Справедливо возникает вопрос: не приведёт ли такая ситуация к возникновению новой этнической общности?» — ИА REGNUM ).

Корреспондент ИА REGNUM также дополняет, что ещё в 2014 году Социологическая лаборатория анализа, моделирования и прогнозирования рисков БФУ им. Канта обнародовала опрос, согласно которому выросло число калининградцев, считающих, что Калининградская область должна иметь особый статус. Так, приверженцев особого статуса, рапортовала соцлаборатория, в сентябре 2014 года насчитывалось 45% (по сравнению с 34% в мае 2014 года). Тех же, кто видит регион как обычную область в составе РФ, — 34,5%, в то время как в мае их доля составляла 44%.

«Чтобы новые начальники усыпили бдительность, им подсовывают срочно сочинённые «научные работы», по которым у нас нет никаких причин для беспокойства, «всё хорошо, прекрасная маркиза», — полагает собеседник ИА REGNUM.

«Хотелось бы надеяться, что в 2016 году, наконец, власть держащие, как в Москве, так и их представители в Калининграде, найдут в себе силы признать всю глубину национального падения, переживаемого Россией на её крайнем западе. Предельно обострившиеся геополитические угрозы настоятельно требуют решительного оздоровления преподавательского корпуса края, равно и «очагов» министерства культуры», — подытожил Владимир Шульгин.