Ярославль, 8 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. 17 декабря в Ярославле состоится митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и повышения роста тарифов на коммунальные услуги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы митинга — Ярославский региональный обком КПРФ — уже с первого января 2017 года жизнь ярославцев станет существенно дороже.

Митинг КПРФ в Ярославле

Митинг пройдет в 12 часов на площади Юности, у Театра юного зрителя. В КПРФ подчеркивают, что всегда выступают категорически против увеличения стоимости проезда в городском транспорте.

«Регулярное повышение стоимости проезда — это бег по порочному кругу. Власти говорят, что муниципальный транспорт является убыточным. Для решения проблемы предлагается увеличить стоимость проезда. Пассажиры, которым это не выгодно, пересаживаются на «маршрутки». В результате автобусы, троллейбусы и трамваи ходят пустыми, выручка падает — вопрос о повышении стоимости встаёт заново, и так далее. Такие действия властей медленно убивают общественный транспорт. Подход давно пора менять и вместо повышения стоимости принимать другие меры. А именно — проводить аудит муниципальных транспортных предприятий, добиваться своевременного погашения задолженности по субсидиям со стороны области, оптимизировать маршрутную сеть, пересматривать расписание движения и так далее. Тогда проблема будет решена», — пояснил корреспонденту заместитель председателя фракции КПРФ в Ярославской областной Думе Эльхан Мардалиев.

Также на митинге будут подняты вопросы повышения платы граждан за капремонт и за коммунальные услуги — в связи с применением повышающих коэффициентов в домах, не оборудованных приборами учета.