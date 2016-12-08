Калуга, 8 декабря, 2016, 10:30 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США На борту самолета

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников оказался в центре скандала. Омбудсмен нетактично публично высказался о возрасте американских стюардесс. Как пишет издание Cosmopolitan, высказывание уполномоченного по правам человека Юрия Зельникова о стюардессах старше 40 лет вызвало волну возмущения в соцсетях. 4 декабря юрист Алексей Дуденков написал на своей странице в социальной сети пост о фильме «Чудо на Гудзоне» и возмутился поступком режиссера, который взял на роли стюардесс молодых актрис, ведь в истории реальной катастрофы, по мотивам которой снят фильм, бортпроводницам было от 51 до 58 лет. В комментариях отметился Зельников, который написал: «Неужели в таком возрасте в Америке стюардессы? Зачем? Не всем пассажирам приятно смотреть на старушек, подающих кофе».

«Вдумайся: омбудсмен, чья основная профессиональная задача — защищать права человека, назвал пятидесятилетних женщин «старушками» и заявил, что на них неприятно смотреть. Естественно, это высказывание вызвало волну возмущения, и тогда Зельников заявил, что его «неправильно поняли», возмущается юрист Дуденков.

Между тем, столь не тактичное высказывание калужского омбудсмена о женщинах, кому за 40, вызвал шквал негодующих откликов у его землячек. В частности, калужанки пишут в соцсетях: «Юрий Иванович удивил, не то слово. Это тогда всем актрисам после сорока лет надо уволиться из театров и киностудий, ну, и всем прочим дамам, которые часто появляются на публике…». И еще «что за сексизм в транспорте? Это не ночной бар, чтобы радовать мужскую публику молоденькими женскими тушками».

Корреспонденту ИА REGNUM ситуацию прокомментировал сам калужский омбудсмен. «Разумеется это была всего лишь констатация реального положения вещей. Но это вовсе не означает, что я с этим согласен. Некоторые люди не умеют читать то, что написано. И додумывают за автора то, чего он не говорил. В логике это называется «подмена понятия». Да, и тонкий юмор у нас не всегда всем понятен. А объяснения давать было поздно», — заявил Юрий Зельников.

Напомним, 63-летний кандидат философских наук Юрий Зельников с сентября 2003 года является уполномоченным по правам человекам в Калужской области. В декабре 2013 года депутаты Законодательного собрания Калужской области в ходе тайного голосования не утвердили на новый срок регионального уполномоченного по правам человека Юрия Зельникова. Тогда за кандидатуру Зельникова проголосовали 12 депутатов, а 23 парламентария были против. Впрочем, омбудсмену удалось справиться с ситуацией, и 20 февраля 2014 года он был назначен на очередной пятилетний срок.