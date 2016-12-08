Симферополь, 8 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Специалисты Россельхознадзора в республике Крым вернули на территорию Украины в первую неделю декабря около 300 килограммов продуктов питания, сообщает региональное управление ведомства.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

По его данным, всего было пресечено 47 попыток незаконного ввоза продукции растительного происхождения в Крым из Украины. Их выявили на автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

На территорию Украины было возвращено 5 кг картофеля, 85 кг овощей, 69 кг фруктов, 52 кг орехов и сухофруктов, 14 кг фасоли, а также горшечные растения и посадочный материал.

Всего в ноябре на Украину вернули более 1 тыс. тонн продуктов, все эти товары не соответствовали действующим нормам.