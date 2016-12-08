Нефтеюганск, Югра, 8 декабря, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Нефтеюганске спортивная школа «Сибиряк», где занимались дети, погибшие 4 декабря в ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, будет закрыта. Соответствующее распоряжение сделала губернатор региона Наталья Комарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства Югры.

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Губернатор ХМАО 7 декабря проинспектировала состояние школы «Сибиряк» в Нефтеюганске. Выяснилось, что здание спортшколы находится в аварийном состоянии. «Есть заключение об аварийности здания», — уточнили в департаменте.

«О том, что в школе аварийная крыша, знало еще предыдущее руководство, но молчали об этом, — прокомментировал Znak.com распоряжение губернатора Югры брат задержанной директора спортшколы Юрий Тарасов. — Предыдущий руководитель так и говорил, что не стоит поднимать эту тему. Но именно Ирина Николаевна (директор спортшколы — прим. ИА REGNUM ) ее все же подняла и добилась выделения финансирования на техническое обследование здания в размере 430 тыс. рублей. Результаты экспертизы подтвердили, что крыша находится в аварийном состоянии и требует ремонта. И кураторы в администрации знают об этом, потому что на руках есть реальный документ. Мы ждали решения властей: закрывать школу на ремонт или нет. Там сказали: сейчас нет денег, давайте повременим. И вот сегодня этой крышей занялась губернатор. И я вижу, что мою сестру просто хотят сделать крайней за все, в том числе и за те решения, которые принимает власть, администрация. Это попытка как можно быстрее найти крайнего и закрыть тему, которая может стоить многим высокопоставленным чиновникам своих мест».

Напомним, трагическое ДТП, унесшее 12 жизней, из них 11 — детских, произошло 4 декабря. Воспитанники спортивной школы «Сибиряк» возвращались с соревнований по спортивной акробатике на автобусе, столкнувшемся с двумя грузовиками на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень. На данный момент 16 детей, ехавших в злополучном автобусе, госпитализированы, трое из них отправлены сегодня специальным бортом МЧС в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москву.

Отметим, что решение о мере пресечения директору спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой суд вынесет сегодня, 8 декабря. Следователи СКР, по сообщению четвертого управления главка комитета, проводят обыски в школе, проверяют оператора спортивных центров «ЮграМегаСпорт», департамент физической культуры и спорта Нефтеюганска. Арестованы два водителя — грузовика и автобуса, в котором находились дети, а также представитель предпринимателя, которому принадлежал попавший в трагическое ДТП автобус.

Губернатор Югры поручила провести проверку в отношении директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Игоря Губкина. Также проверяется АО ГП «Северавтодор» — предприятие, которое отвечает за очистку от снега трассы Ханты-Мансийск — Тюмень.