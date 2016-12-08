Москва, 8 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В течение 10 месяцев 2016 года жители России приобрели новые легковые автомобили на общую сумму 1,45 трлн рублей. За тот же период прошлого года выручка от продаж легковушек была на 0,6% больше, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ekonomka.club Шина автомобиля

Наибольшая доля в общем объеме выручки приходится на продукцию японской корпорации Toyota — в России за свои автомобили она получила 167,3 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Чуть отстает от «Тойоты» немецкий бренд Mercedes-Benz, реализовавший автомобили на 163,3 млрд рублей (+6,4%). На третьем месте — корейская KIA, выручившая 123,4 млрд рублей (+4,3%).

Отечественная LADA с показателем 114,8 млрд рублей (+10,4%) занимает четвертую строчку рейтинга, ей уступает корейский производитель Hyundai, выручивший за легковые авто 107,5 млрд рублей (-3,9%). Остальные марки, среди которых BMW, Lexus, Nissan выручили менее 100 млрд рублей.