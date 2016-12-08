Москва, 8 декабря, 2016, 10:15 — ИА Регнум.



Tatarstan.ru Символ президентской власти в РТ

Слова полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича о возможном рассмотрении предложения продления договора разграничения полномочий между федеральным центром и Татарией вызвало неоднозначную реакцию в Татарии и Башкирии. Мнения опрошенных ИА REGNUM экспертов о целесообразности перезаключения данного документа также разделились.

Напомним, 6 декабря на встрече с представителями СМИ ПФО Михаил Бабич заявил следующее: «Что касается договора разграничения полномочий, то пока таких предложений Татарстан не вносил. Если они будут внесены, они будут рассмотрены. Не буду говорить о перспективах этого рассмотрения, но пока таких предложений нет. Татарстан должен сам решить, нужен ли ему этот договор, а потом обосновать свою позицию».

В СМИ Татарии данные слова были восприняты с одобрением. Характерно, что добавление Бабича о необходимости «потом обосновать свою позицию» почти не цитировались, зато в разных интерпретациях повторялось утверждение, что «Татарстан должен сам решить, нужен ли ему этот договор». Как отметил ряд изданий, в Татарии высказывания о необходимости договора разграничения полномочий в 2016 году звучали неоднократно. Например, в июле 2016-го об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Мы за то, чтобы этот договор действовал, доказывая легитимность наших основополагающих документов. Это и пример, и подтверждение того, что мы живем в федеративном государстве», — отметил спикер.

Первый, бессрочный, договор о разграничении предметов ведения был заключен в 1994 году, второй, десятилетний — в 2007-м. Приближающееся истечение срока действия этого договора и вызвало разворачивающееся обсуждение.

Из истории вопроса: родом из 90-х, или наследие Шахрая

«Да, Татария — единственный регион России, которому удалось перезаключить договор о разграничении полномочий, — отметил политолог, эксперт Сети этнологического мониторинга EAWARN Ильдар Габдрафиков. — Для того, чтобы понять, как и почему это произошло, нужно вспомнить события начала 90-х годов прошлого века».

Федеративный договор, подписание которого было одним из пунктов программы Бориса Ельцина при избрании в мае 1990 главой российского государства, подписан в Москве 31 марта 1992 года президентом РФ Ельциным, председателем Верховного Совета РФ Русланом Хасбулатовым и руководителями 86 из 88 субъектов Российской Федерации. Под договором оставлены места для подписей представителей Татарстана и Чечено-Ингушетии, которые так и не были поставлены. При этом Башкирия заключила договор со специальным приложением, который подчеркивал особый статус республики.

10 апреля 1992 постановлением Съезда народных депутатов РФ Федеративный договор был включен в Конституцию (Основной закон) Российской Федерации как ее составная часть. В новую Конституцию РФ, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, Федеративный договор не включен. В соответствии с ее заключительными положениями, в случае несоответствия положений Федеративного договора положениям Конституции РФ действуют положения Конституции РФ.

15 февраля 1994 был подписан Договор с Татарстаном. Только после этого Татарстан избрал депутатов в Федеральное Собрание РФ. Далее подписание договоров вошло в моду. В 1994 году подписаны 3 договора, в 1995 — 4, в 1996 — 17, в 1997 — 12, в 1998 — 6. Подготовкой проектов договоров о разграничении полномочий занималась Комиссия при Президенте РФ по подготовке договоров о разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которую возглавлял Сергей Шахрай.

К середине 1998 подписаны 42 индивидуальных договора с 46 субъектами Федерации. Первые три (с Татарстаном, Кабардино-Балкарией и Башкирией) именовались договорами о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий, остальные 39 — о разграничении предметов ведения и полномочий. 15 июля 1998 Шахрая сменил тогдашний заместитель руководителя Администрации Президента Владимир Путин, с тех пор ни один договор подписан не был.

Тогда и теперь, Каталония и Баскония

«Тогда, в начале 90-х, позиции федерального центра были достаточно слабыми, — подчеркнул эксперт. — Эти договоры в свое время имели большое позитивное значение для сохранения целостности страны. Но с другой стороны, они открывали своего рода лазейку для принятия многочисленных правовых документов на уровне региона, которые противоречили федеральному законодательству». Нередко регионы, особенно республики, формально ссылаясь на эти договора, не выполняли требования федерального центра, а иногда даже саботировали.

В дальнейшем федеральному центру удалось создать единое правовое пространство, поэтому федеральный центр прекратил практику перезаключения договоров с регионами. Исключение было сделано только для Татарстана и Чечни, которые в свое время не подписали Федеративный договор. «Именно по этой причине с Татарстаном был перезаключен договор о разграничении полномочий, — полагает собеседник ИА REGNUM. — При этом второй договор давал Татарстану гораздо меньше полномочий, чем первый».

«Сегодня Россия является крепким и устоявшимся федеративным государством, нет реальных угроз ее целостности (во всяком случае, они не исходят от ее регионов), а одним из главных принципов устройства такого типа государств является постоянный диалог между центром и регионами по широкому кругу экономических, политических, социальных, культурных и иных вопросов. В этом постоянном диалоге, в учете взаимных интересов, как раз, и заключается сила федеративных государств. Не вижу причин, которые помешали бы перезаключению этого договора, — выразил свое мнение политолог. — Это нормальный рабочий процесс, и не надо в нем искать большую политику».

«По сути, в стране выстроена жесткая вертикаль власти, в которой позиции Чечни и Татарстана смотрятся особняком, — констатирует политолог Дмитрий Михайличенко. — Я бы даже сравнил этот формат отношений с Испанией, где есть Баскония и Каталония. В начале 1990-х гг. Чечня пошла по басконскому пути (насилие, теракты, войны), а Татария по каталонскому (лоббизм, получение экономических преференций, развитие профессионального спорта)». Разными путями регионы достигли своего и сейчас являются ведущими. «На мой взгляд, новый договор о распределении полномочий между Москвой и Казанью формально подписан не будет, а если и будет, то в значительно более сокращенном формате, — уверен эксперт. — Тогда как неформальные договоренности сохранятся и будут работать».

Наравне со всеми: взгляд из Башкирии

В Башкирии часть общественности к возможному перезаключению относится ревностно. Мы в составе РФ наравне со всеми, и с Татарией, и Мордовией, — настаивает общественный деятель Азамат Галин. — Правовой статус, действие законов, гражданство, экономика — все одинаковое, равное, так как договор между центром и субъектом это просто бумага, у которой нет ни прав, ни обязанностей, ни последствий». По мнению Галина, тогдашний глава Татарии Минтимер Шаймиев «в силу авторитета просил центр подписать эту бумагу, ему ее подписывали».

«Это был такой жест проявления уважения прежде всего к руководству региона, не более того, — утверждает эксперт. — А вообще нужно руководствоваться Конституцией РФ, где четко прописано — у нас единое правовое и экономическое пространство. Точка. Допустим, если регионы имели бы свои уголовные, административные и гражданские законы, свою денежную систему, экономику — да, договор был бы нужен». В Башкирии выросло целое поколение молодых людей, которые не знают, что у республики был когда-то суверенитет. «Если татары хотят договор, пусть вводят визовый режим и сидят в окружении субъектов РФ!» — несколько неожиданно и парадоксально резюмировал общественник.

Стоит также отметить, что Татария — единственный в России регион, где не отменён институт президентства. В нарушение федерального закона. Местные власти утверждают, что «в адрес правительства республики возражений по этому вопросу из федерального центра не поступало».