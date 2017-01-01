Вашингтон, 1 января, 2017, 07:00 — ИА Регнум. В США журнал Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2016 года, возглавила рейтинг музыкальная мелодрама «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун, говорится на официальном сайте издания.

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В рейтинг вошли 20 кинокартин. Второе место занял фильм «Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана, главную роль в нем исполнил Кейси Аффлек. Ранее совет кинокритиков США назвал ленту лучшим фильмом уходящего года.

Замыкает тройку лидеров драма Барри Дженкинса «Лунный свет». На двадцатом месте рейтинга — мультфильм «Зверополис».

Также в первую десятку вошли «Ограды» Дензела Вашингтона, «Молчание» Мартина Скорсезе, «Джеки» с Натали Портман, «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом и ленты «Лавинг», «Любой ценой» и «Рождение нации».