Пермь, 8 декабря, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Пермском крае с молотка пустили внедорожник бывшего депутата законодательного собрания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Управлении ФССП, в рамках исполнительного производства судебными приставами обращено взыскание на залоговое автотранспортное средство Land Cruiser 200 и недвижимость — трехкомнатную квартиру площадью 51,7 кв. м.

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Однако из указанного арестованного залогового имущества на торгах реализовано только автотранспортное средство, оцененное в 786 тыс. рублей. Жена должника обратилась в суд с иском о выделении супружеской доли, пришлось приостановить торги.

Согласно исполнительному документу, экс-чиновник задолжал кредитному учреждению солидарно с организациями, учредителем и директором которых он сам же и является, более 54 млн рублей.

На личные счета и иное имущество экс-чиновника решением суда по ходатайству следственных органов в настоящее время наложен арест, ввиду чего судебные приставы не могут применить такую меру принудительного взыскания долга, как списание денежных средств с расчетных счетов.

Согласно Банку данных исполнительных производств, бывший депутат является одним из самых крупных должников в Пермском крае. Общий размер долга по всем исполнительным производствам на сегодняшний день составляет более 518 млн рублей.

Приставы не озвучивают фамилию должника. По данным издания «Коммерсантъ», речь идет об Олеге Ковалеве. В 2011—2012 годах, когда он являлся директором березниковского ЗАО «Агросоль», компания взяла в «Россельхозбанке» кредит на сумму около 400 млн рублей. Залоговым имуществом во время сделки стали туковые смеси минеральных удобрений, которые реализовывала «Агросоль». Однако по взятым кредитам компания якобы не расплатилась, а залоговое имущество бесследно исчезло. В результате было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.