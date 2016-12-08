Калуга, 8 декабря, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Пловец Михаил Вековищев, который является воспитанником детско-юношеской спортивной школы «Олимп», одержал победу в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию в канадском Винзоре. Об этом сообщили 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска Калужской области.

Kaluga24.tv Пловец из Обнинска Михаил Вековищев

Вместе со своими товарищами по команде Никитой Лобинцевым, Владимиром Морозовым и Александром Попковым, Михаил Вековищев в эстафете, которая именуется в мировом плавании «королевской», показали отличный результат 3.05,90 секунды и опередили сборную Франции почти на две секунды.

Тренирует нового чемпиона мира по плаванию Михаила Вековищев опытный специалист Сергей Загацкий.

Как сообщало ИА REGNUM, бронзовые награды в эстафете 4×100 метров вольным стилем достались пловцам Австралии и США, показавшим в финальном заплыве одинаковое время — 3.7,76 секунды.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится в городе Виндзоре (Канада) 11 декабря.