Радио REGNUM: первый выпуск за 8 декабря
Москва, 8 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Международный олимпийский комитет продлевает санкции против России;
- В России с 2018 года устанавливается единый порядок индексации социальных выплат;
- «Заморозка» накопительной части пенсии на три года прошла II чтение;
- Минздрав анонсировал переход на систему лекарственного страхования;
- Законопроект о фонде долевого строительства внесен в Государственную думу;
- В Ингушетии задержаны сотрудники Центра по противодействию экстремизму;
- По подозрению во взятке в $2 млн задержан депутат Новгородской думы;
- Саратовские власти оставили дома без тепла, предложив людям согреваться самим.