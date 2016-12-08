Москва, 8 декабря, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Самой распространенной стратегией экономии на сегодняшний день является оптимизация расходов на товары повседневного спроса. Каждый третий российский покупатель (34%) сегодня заявляет, что предпочитает покупать более дешевые марки товаров. Еще пять лет назад такой стратегии придерживался только каждый четвертый покупатель (23%). Такие данные приводит Исследовательский холдинг «Ромир».

Romir.ru Динамика пенетрации дешевых товаров

Анализ покупательского поведения в вопросе приобретения дешевых и дорогих марок продуктов питания показал, что по сравнению с прошлым годом сокращается доля семей, покупавших товары в высокой (-3%) и среднеценовой (-7%) категориях. При этом две трети семей, которые покупали и продолжают покупать дешевые товары, ощутимо увеличили за год свои расходы на них — на 38%.

Многие семьи продолжают покупать те же самые продукты, но по меньшей цене. Например, недорогую гречневую крупу в 2016 году приобретают 62% семей, а годом ранее — 59%. Зато дорогую гречку теперь покупает менее 1% граждан, тогда как в 2015 году таких было 7%.

Аналогичная тенденция прослеживается в выборе риса и манки. Если в прошлом году дорогой рис покупали 10% семей, то теперь — опять же менее 1%. А по приобретению дешевого риса наблюдается прирост аудитории — с 77% в 2015 году до 81% в 2016 году. За год на 5% больше домохозяйств начали покупать более дешевую манную крупу.

Бакалейным товарам вторит и картошка. За год доля семей, которые предпочитают покупать дешевые сорта корнеплода, увеличилась с 79% до 81%.

Однако даже среди дешевых товаров не по всем категориям наблюдается прирост аудитории. Например, за год сократилось число семей, покупающих дешевый чай (-3%), кофе (-8%), растительное мало (-11%) и масложировую продукцию в целом (-5%).

Для дорогих товаров сокращение аудитории оказалось за год еще более существенным. На треть сократилось число покупателей дорого растительного масла — с 30% до 20%. Вдвое меньше жителей России теперь покупают дорогие макароны — сокращение с 18% до 10%. Впятеро сократилась доля семей, которые покупают дорогие конфеты — с 26% до 5%.

В текущем году по сравнению с 2015 произошло снижение доли семей, приобретающих дорогую охлажденную птицу и полуфабрикаты из нее — с 8% до 3%. Однако прироста аудитории у дешевой птицы за год не произошло. А вот по охлажденному мясу и мясным полуфабрикатам аудитория, ушедшая из дорогой категории (снижение с 2,3% до 1,5%), перешла в дешевую (рост с 73,7% до 74,3%).

В итоге можно отметить, что подобная оптимизация расходов в итоге приводит к мнимой экономии. Отказываясь от товаров в высокой и средней ценовой категории, граждане РФ начинают покупать больше дешевых товаров, тратя на них больше, чем сократили на дорогих. В итоге расходы растут со значительным опережением инфляции. Так, за год рост расходов семьи из трех человек на товары повседневного спроса в среднем составил 12%, поднявшись до 23 тыс. 270 рублей.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 35 тыс. жителей России, 13 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.